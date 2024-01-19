$88.66+0.3196.59+0.54
Войти в почту

Белоруссия назвала условие для прагматичного диалога с НАТО

Белоруссия готова возобновить прагматичный диалог с НАТО при условии прекращения агрессивной риторики альянсом, заявил министр обороны страны Виктор Хренин. Газета.Ru

По его словам, обновленная военная доктрина государства гласит, что Белоруссия открыта к сотрудничеству в военной сфере с любыми странами. RT на русском

«В том числе и государствами НАТО — мы готовы возобновить прагматичный диалог при условии прекращения ими агрессивной риторики и действий в отношении нас», — сообщил Хренин. Lenta.ru

Белоруссия назвала условие для диалога с НАТО
© РИА Новости
Военные новости
Виктор Хренин
НАТО
Обзор медиа
Беларусь