Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов высказал мнение, что постоянными угрозами нанесения удара по Крыму страны Запада вынуждают Россию расширить границы проведения специальной военной операции (СВО). RT на русском
Трофимов отметил, что угрозы Запада подтверждают необходимость взять под контроль РФ всю южную часть и северо-восток Украины. По его словам, это актуально также в связи с обстрелом Белгородской, Брянской, Курской и других областей России. Газета.Ru
В июне 2023 года, президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны. Lenta.ru