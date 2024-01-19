В Крыму заявили, что Запад вынуждает РФ расширить границы проведения СВО

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов высказал мнение, что постоянными угрозами нанесения удара по Крыму страны Запада вынуждают Россию расширить границы проведения специальной военной операции (СВО). RT на русском

Трофимов отметил, что угрозы Запада подтверждают необходимость взять под контроль РФ всю южную часть и северо-восток Украины. По его словам, это актуально также в связи с обстрелом Белгородской, Брянской, Курской и других областей России. Газета.Ru