Угрожая ударами по Крыму, Запад вынуждает Россию расширить границы спецоперации. Об этом РИА Новости заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

По его словам, угрозами удара по полуострову западные страны подтверждают необходимость взятия под контроль все южной части так называемой Украины, как и ее северо-востока из-за обстрелов Белгородской, Брянской, Курской и других областей РФ. С каждой поставкой более дальнобойного вооружения придется расширять зону полного российского контроля, сказал Трофимов.

Он указал на высказывания экс-главкома сил НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава, который призвал Запад дать Украине возможность наносить удары по Крыму всем возможным оружием, чтобы "Россия была вынуждена переосмыслить свою позицию". Парламентарий считает, что эти слова нужно воспринимать как позицию отставного военного, который ни за что не отвечает.

Трофимов уверен, что при статусе Бридлава легко советовать и угрожать. Он также отметил, что с начала СВО число экс-руководителей в странах Североатлантического альянса растет, давно уже измеряясь десятками.

В заключение он высказался, что адекватные люди давно бы задумались и сделали выводы о ложности выбранного пути.

"Но западные так называемые лидеры с упорством, достойным отборных баранов, ведут свои страны к пропасти", – подытожил Трофимов.