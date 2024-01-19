Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 января 2024 года.

В МО РФ сообщили об оснащении инженерной техники в зоне СВО дополнительной броней

Инженерные войска России оснастили технику в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Красная звезда».

Речь идет в том числе о землеройных машинах и понтонных автомобилях, оснащенных дополнительными комплектами бронирования.

Всего проведена модернизация более 20 средств инженерного вооружения, которые сегодня активно применяются инженерными подразделениями и частями видов и родов войск в ходе спецоперации. Результаты апробации показали их высокую эффективность.

Сводки с фронта: боевикам ВСУ не позволили провести ротацию под Купянском

Стало известно, что на Купянском направлении сорвана ротация Вооруженных сил Украины, сообщает «Свободная пресса».

Как заявило Министерство обороны России, противник понес потери. С помощью беспилотных летательных аппаратов засекли момент смены военнослужащих подразделения украинских войск на своих позициях.

Координаты целей оперативно были переданы на командный пункт для уничтожения. Огнем из самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили нескольких единиц колесной техники и более одного десятка военнослужащих ВСУ.

В России рассказали о потерях ВСУ при контрнаступлении

Стало известно о потерях украинской армии при контрнаступлении, сообщает «Лента.ру».