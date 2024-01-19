Мобилизация: последние новости на сегодня 19 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 19 января 2024, в материале «Рамблера».

Магаданцы начали производить дроны-камикадзе для нужд СВО

В Магадане энтузиасты наладили серийное производство беспилотников, сообщает runews24.ru.

Тестовая партия дронов скоро отправится в зону проведения специальной военной операции. Пока производители вкладывают свои средства, но инициативу уже отметил губернатор Сергей Носов.

Возможно, власти региона смогут выделить на дело 5 млн рублей.

Через знакомых бойцов, которые воюют в зоне спецоперации, энтузиасты уточнили параметры изделий. В основе конструкции лежат простота и функциональность.

Волонтер из Татарстана делает полевые бани на колесах для участников СВО

63-летний волонтер из Татарстана строит бани на колесах для российских военнослужащих, сообщает RT.

Они предназначены для тех, кто находится в зоне проведения специальной военной операции. Благодаря таким баням бойцы могут отдохнуть и попариться, что способствует поднятию их боевого духа.

Идея возникла в апреле прошлого года, когда волонтер решал вопрос с отправкой гуманитарной помощи и мяса для военных, поскольку держит баранов.

Житель Татарстана отметил, что он не только водитель, а еще и плотник и столяр. Он уже передал шесть бань военным, и теперь работает над седьмой.

В тылу СВО для мотострелков ЮВО устроили крещенские купания

В тыловом районе специальной военной операции на Запорожском направлении мотострелки Южного военного округа встретили праздник Крещения Господня, сообщает телеканал «Звезда».

Они приняли участие в праздничной службе и омовении. Командование оборудовало купель в форме креста. Для обеспечения безопасности и здоровья бойцов организовали специальные теплые места для переодевания, в которых также подготовлены термосы с горячим чаем и бутерброды.