В США подтвердили удар хуситов по американскому судну

Соединенные Штаты подтвердили, что йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну под названием Chem Ranger в Аденском заливе. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в соцсети Х.

«18 января <...> хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты по судну Chem Ranger», — сказано в сообщении.

При этом данных о повреждениях и раненых в результате произошедшего не поступало.

Ранее телеканал Al Jazeera, ссылаясь на военный источник хуситов, сообщил, что йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» атаковало американское судно в районе портового города Эль-Мукаллы. Журналисты уточнили, что это стало третьим нападением хуситов на американские корабли после ударов по их позициям в Йемене неделю назад.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что США продолжат наносить точечные удары по Йемену в ответ на ракетный удар хуситов по американскому кораблю.