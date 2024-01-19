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Хуситы сообщили о прямом попадании ракеты в американское судно

В Йемене хуситы, которых поддерживает Иран, заявили о прямом попадании в судно США противокорабельными ракетами, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов Яхьява Сариа.

Хуситы сообщили о прямом попадании ракеты в американское судно
© РИА Новости

По его словам, целевую операцию провели военно-морские силы вооруженных сил Йемена. Она была направлена против американского судна Chem Ranger в Аденском заливе. С этой целью хуситы применили несколько противокорабельных ракет, которыми было нанесено прямое попадание.

Ранее четыре неопознанных беспилотных летательных аппарата совершили облет американского танкера под флагом Маршалловых островов у берегов Йемена. Судно не пострадало и продолжило свой маршрут.

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