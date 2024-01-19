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В России рассказали о потерях ВСУ при контрнаступлении

Начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении. Об этом он заявил в беседе с газетой «Красная звезда».

В России рассказали о потерях ВСУ при контрнаступлении
© ТАСС

По его словам, украинская армия потеряла на российской линии обороны более 180 единиц военной техники, в том числе танки Leopard, БМП Bradley и другие машины, поставленные западными странами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал превосходство российских войск в воздухе препятствием для успешного контрнаступления. Он подчеркнул, что украинской армии необходимо больше средств противовоздушной обороны и контроль над небом.

В декабре министр обороны России Сергей Шойгу объявил об успешном выполнении главной задачи СВО в 2023 году, которая заключалась в срыве «громко заявленного» Киевом и его союзниками контрнаступления ВСУ. По его словам, российские военные постоянно занимают все более выгодные рубежи.

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