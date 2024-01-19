В России рассказали о потерях ВСУ при контрнаступлении

Начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении. Об этом он заявил в беседе с газетой «Красная звезда».

По его словам, украинская армия потеряла на российской линии обороны более 180 единиц военной техники, в том числе танки Leopard, БМП Bradley и другие машины, поставленные западными странами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал превосходство российских войск в воздухе препятствием для успешного контрнаступления. Он подчеркнул, что украинской армии необходимо больше средств противовоздушной обороны и контроль над небом.