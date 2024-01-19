США испытали двигатель новой МБР

Тесты проводились в комплексе инженерных разработок Арнольд Военно-воздушных сил (ВВС) США в штате Теннесси. В ходе испытаний двигатель располагался в вакуумной камере, имитирующей реальные условия окружающей среды, в которых он должен работать.

«Данные испытаний будут проанализированы, чтобы определить, насколько характеристики двигателя соответствуют прогнозам цифровой модели, что имеет решающее значение для совершенствования конструкции и снижения рисков», — заявили в компании.

В мае 2021 года издание Defense News, ссылаясь на заявление генерала Тимоти Рэя, сообщило, что создание США в рамках программы Ground Based Strategic Deterrent новой МБР на замену Minuteman III, состоящей на вооружении с 1970 года, обойдется на 38 миллиардов долларов дешевле, чем поддержка последней до 2075 года.