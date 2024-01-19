Хуситы заявили о новой атаке на американский корабль

Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало американское судно в районе портового города Эль-Мукаллы. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на военный источник хуситов.

«Военно-морские силы Йемена атаковали американский корабль недалеко от йеменского портового города Эль-Мукаллы», — сказано в заявлении.

Телеканал уточнил, что это стало третьим нападением хуситов на американские корабли после ударов по их позициям в Йемене неделю назад.

18 января сообщалось, что хуситы обстреляли ракетами американское судно в Аденском заливе. Как уточнялось, военно-морские силы Йемена для удара по судну Genco Picardy использовали несколько противокорабельных ракет.