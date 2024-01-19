В Иране испытали систему ПВО малой дальности

Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана успешно испытали систему противовоздушной системы малой дальности. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявлял, что он обеспокоен недавним обменом ударами между Пакистаном и Ираном. Он призвал стороны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации.
До этого газета New York Times писала, что ракетный потенциал Ирана, который Исламская Республика показала во время недавних ударов, заставил страны Запада задуматься о своей обороне.
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