В Иране испытали систему ПВО малой дальности

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявлял, что он обеспокоен недавним обменом ударами между Пакистаном и Ираном. Он призвал стороны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации.

До этого газета New York Times писала, что ракетный потенциал Ирана, который Исламская Республика показала во время недавних ударов, заставил страны Запада задуматься о своей обороне.