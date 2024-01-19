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В Иране испытали систему ПВО малой дальности

Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана успешно испытали систему противовоздушной системы малой дальности. Об этом сообщает РИА Новости.

В Иране испытали систему ПВО малой дальности
© globallookpress.com

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявлял, что он обеспокоен недавним обменом ударами между Пакистаном и Ираном. Он призвал стороны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации.

До этого газета New York Times писала, что ракетный потенциал Ирана, который Исламская Республика показала во время недавних ударов, заставил страны Запада задуматься о своей обороне.

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