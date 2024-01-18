Сын Кадырова приехал в Мариуполь

Сын главы Чечни Адам Кадыров побывал в Мариуполе , где посетил чеченских бойцов. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

На месте он также встретился с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым в сопровождении Хамзата Кадырова. Делимханов в свою очередь передал бойцам приветствие от Кадырова-старшего и глубокую признательность за их работу.