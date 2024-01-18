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Адам Кадыров приехал в Мариуполь

Сын главы Чечни Адам Кадыров побывал в Мариуполе, где посетил чеченских бойцов. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Сын Кадырова приехал в Мариуполь
© t.me/akhmeddudaev

На месте он также встретился с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым в сопровождении Хамзата Кадырова. Делимханов в свою очередь передал бойцам приветствие от Кадырова-старшего и глубокую признательность за их работу.

«Я горд, что команда Кадырова делает все возможное для достижения целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим Владимиром Путиным в рамках СВО», - написал глава Чечни.

16-летний сын Кадырова Адам был замечен за пулеметной турелью "джихад-машины"

В октябре Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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