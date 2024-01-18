Мощность российской авиационной ракеты повысили в два раза

Сегодня глава ведомства проверил ход выполнения гособоронзаказа на подмосковном КБ «Радуга» , которое является крупным производителем ракет для Военно-космических сил (ВКС) и Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Обносов заявил, что новое изделие с дальностью до 310 километров уже испытано.

Заместитель главкома ВКС по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов рассказал, что боевая часть ракеты возросла с 450 до 800 кг. Шойгу заявил, что теперь необходимо сделать так, чтобы таких боеприпасов было «в достаточном количестве». Он отметил, что ежедневно они расходуются и поражают цели и в таких же темпах должно быть организовано их производство.