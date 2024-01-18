Гендиректор КБ «Радуга» доложил Шойгу о выполнении гособоронзаказа за 2023 год

Гендиректор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» в Московской области Сергей Богатиков доложил министру обороны России Сергею Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год.

«Богатиков доложил генералу армии Сергею Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год», — говорится в сообщении Минобороны РФ. RT на русском