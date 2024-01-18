В Литве заявили, что страны Запада утратили свой оборонный потенциал

«(Военно-производственные мощности – прим. ред.) растут, но не отвечают спросу… Сейчас нужно четко сказать, что и западные страны, и страны НАТО потеряли эти возможности за годы, и поэтому их нужно восстановить или разработать новые», — заявил Рупшис.