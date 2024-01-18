Военный эксперт рассказал о стратегии США на Корейском полуострове

США на Корейском полуострове будут действовать по схеме «врач, не навреди» и избегать провокаций, продолжая при этом совместные военные учения с Сеулом. Об этом в своей статье для Bloomberg заявил бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян осознал невозможность каких-либо партнерских отношений с Южной Кореей, которая «де-факто является колонией США» и поручил упразднить все органы, ответственные за контакты с Сеулом.

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По мнению Джеймса Ставридиса, сейчас Северная Корея на фоне укрепления отношений с Россией и Китаем и наращивания ими экономического и дипломатического сотрудничества с Пхеньяном, оказалась «в удобном положении».

Резкая риторика Ким Чен Ын и то, что соседи Северной Кореи активизировали отношения с ней «не является радостной новостью для администрации президента Джо Байдена в год выборов».

«США, скорее всего, будут придерживаться подхода «врач, не навреди» и постараются избежать провокационных действий на Корейском полуострове. Военные учения между США и Южной Кореей, скорее всего, продолжатся, но не увеличатся по размеру или масштабу», — оценил эксперт действия Вашингтона в ближайшее время.

При этом, по его словам, сдержанно будет вести себя и Япония, а Южной Корее придется увеличивать расходы на военные нужды.

«Ожидайте еще одного раунда испытаний северокорейских ракет, который будет осужден Западом, но не получит активного противодействия», — предупредил бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Наиболее плохим исходом Джеймс Ставридис считает возможное проведение КНДР ядерных испытаний на море для возвращения Ким Чен Ына в мировую повестку. При этом для США «все более гневная риторика на Корейском полуострове» является еще одной «реальной угрозой дестабилизации глобального порядка».