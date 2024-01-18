Названа цель ночной атаки дрона ВСУ на Ленинградскую область

Одной из целей атаки ВСУ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области мог быть нефтяной терминал. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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По данным канала, обломки украинского беспилотника, который нес на себе порядка 3 кг взрывчатки, обнаружили на территории "Петербургского нефтеналивного терминала". Кроме того, обломки дрона нашли в 5 км от терминала в Финском заливе. Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал, а объекты терминала не получили повреждений.

Как сообщает "Mash на Мойке", упавший беспилотник был самолетного типа, а его полет фиксировали над Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областями.