Названа цель ночной атаки дрона ВСУ на Ленинградскую область

Shot: дрон ВСУ должен был подорвать нефтяной терминал в Петербурге
Одной из целей атаки ВСУ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области мог быть нефтяной терминал. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, обломки украинского беспилотника, который нес на себе порядка 3 кг взрывчатки, обнаружили на территории "Петербургского нефтеналивного терминала". Кроме того, обломки дрона нашли в 5 км от терминала в Финском заливе. Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал, а объекты терминала не получили повреждений.
Как сообщает "Mash на Мойке", упавший беспилотник был самолетного типа, а его полет фиксировали над Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областями.
О перехвате украинского дрона над Ленинградской областью 18 января сообщили впервые после начала военной спецоперации на Украине. По информации Минобороны РФ, средства ПВО успешно справились с задачей и сбили БПЛА около 01:30 мск. Других подробностей из официальных источников не поступало.