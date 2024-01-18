Мархамати: взрывы раздались в нескольких районах иранской области Сараван

Ранним утром 18 января в Иране был слышен звук взрывов. Об этом сообщил замгубернатора по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати, пишет РИА Новости.

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По его словам, взрывы раздались в нескольких районах иранской области Сараван провинции Систан и Белуджистан, которая граничит с Пакистаном на юго-востоке. 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в провинции Белуджистан.