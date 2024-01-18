Следующим шагом для Запада в Черном море должна стать помощь Украине в нападении на Крым, заявил в своей статье для The Hill американский эксперт по оборонной политике Глен Ховард. Одним из ключей к нарушению военной логистики России он назвал Крымский мост.

Ранее в интервью The Economist Владимир Зеленский прокомментировал планы Украины на 2024 год, заявив, что в центре внимания Киева будут Крым и Черное море. Деталей Зеленский приводить не стал, отметив, что утечки информации перед наступлением 2023 года сыграли на руку России.

По версии Ховарда, с помощью западной помощи Киев хотел бы «перерезать логистические линии» России в Крыму. Два американских генерала в отставке ранее не раз подчеркивали необходимость помочь Украине в достижении этой цели.

По словам бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, Крым является «решающим полем боя». А бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявлял, что если бы Украине «дали возможность нанести удар по Крыму», России «пришлось бы переосмыслить свою позицию там».