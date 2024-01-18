Западные страны намерены помочь Вооружённым силам Украины нанести удар по Крымскому мосту.

Об этом пишет издание The Hill.

«Следующий шаг Запада на Чёрном море — помочь Киеву нанести удар по Крыму и перерезать России путь к войскам, действующим на юге Украины», — говорится в материале.

Ранее замглавы комитета Госсовета полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявлял, что Соединённые Штаты в своих угрозах забывают, что Крым является частью ядерной державы.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.