The Hill: Запад намерен помочь Украине атаковать Крымский мост
Западные страны намерены помочь Вооружённым силам Украины нанести удар по Крымскому мосту.
Об этом пишет издание The Hill.
«Следующий шаг Запада на Чёрном море — помочь Киеву нанести удар по Крыму и перерезать России путь к войскам, действующим на юге Украины», — говорится в материале.
Ранее замглавы комитета Госсовета полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявлял, что Соединённые Штаты в своих угрозах забывают, что Крым является частью ядерной державы.
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Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.