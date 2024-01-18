Мобилизация: последние новости на сегодня 18 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 18 января 2024, в материале «Рамблера».

Свердловчане отправили бойцам СВО на фронт супы и каши

Смеси для приготовления каш и супов отправили в зону проведения специальной военной операции жители Свердловской области. Заготовки они делали своими руками. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на группу «Народный фронт Свердловская область» в социальной сети «ВКонтакте».

«Каши и супы приготовлены руками жительницы Первоуральска Екатерины Петраковой. Она сама их насушила, сложила и передала бойцам на фронт», — говорится в публикации.

В ЯНАО для бойцов СВО за два дня собрали более 800 тысяч рублей

Жители ЯНАО за два дня собрали 812 тысяч рублей. Их потратят на нужды бойцов батальона «Ямал», которые участвуют в специальной военной операции. Об этом пишет со ссылкой на Telegram-канал регионального отделения «Союза десантников» ЯНАО.

Как говорится в сообщении, собранная с жителей сумма оказалась больше, чем ожидалось, на 72 тысячи рублей.

«Мы благодарим всех и каждого за отклик и помощь! Вы не словом, а делом уже в который раз доказываете, что мы своих не бросаем!» — говорится в сообщении организации.

На вырученные деньги планировалось приобрести одно средство радиоэлектронной борьбы, тепловизионный прицел и 15 пончо. Теперь же собранной суммы также хватит на покупку одного бронежилета.

Прокурор Ростовской области проведет личный прием бойцов СВО

Прием участников специальной военной операции и членов их семей проведет прокурор Ростовской области Роман Прасков, встреча пройдет в городе Звереве. Об этом пишет Don24 со ссылкой на местные власти.