Экс-посол Украины Чалый: Киев не победит Россию без прямого участия НАТО

Украине требуется прямое вмешательство армий стран НАТО в конфликт с Россией, в противном случае шансы на победу у республики малы. Такое мнение высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью YouTube-каналу OBOZREVATEL. Дипломат уточнил, что это должна быть не просто помощь от НАТО, а участие в противостоянии. По мнению Чалого, именно это поможет "положить конец войне в Европе". Экс-посол добавил, что Украина не в состоянии самостоятельно вести конфликт "на истощение" с Россией, как на то указывают западные страны. Чалый добавил, что у Украины в несколько раз меньше населения по сравнению с РФ, также страна не может перенести свои заводы в места, куда не долетят российские ракеты. На этой неделе президент США Джо Байден заявил, что отсутствие в конгрессе согласия по вопросу выделения очередного пакета помощи Украине ставит под угрозу американскую национальную безопасность и может нанести вред НАТО и всему миру.