Украинская разведка настояла на продолжении контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны продолжать контрнаступление, чтобы не потерять территории в глухой обороне. На этом настоял представитель Главного управления разведки (ГУР) республики Вадим Скибицкий, передает «РБК-Украина».

«Никто не говорит про остановку или тем более про прекращение огня», — сказал он.

По его мнению, Российская армия воспользуется прекращением огня для улучшения тактического положения и открытия новых направлений боевых действий.

Он добавил, что, даже если ВСУ перейдут в оборону, а Киев в это время начнет развивать оборонно-промышленный комплекс (ОПК), Вооруженные силы России не остановятся.

«Мы должны проводить контрнаступательные меры, чтобы не допустить потерю территорий», — заключил Скибицкий.