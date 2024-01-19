Представитель хуситов дал обещание России и Китаю

"Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, их судоходству в регионе ничего не угрожает, - сказал он в интервью газете "Известия". - Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны".