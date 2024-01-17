В НАТО призвали к военной трансформации альянса
Североатлантический альянс на фоне продолжающегося украинского конфликта должен претерпеть полную военную трансформацию. С таким призывом выступил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр, его цитирует издание The Independent.
«Чтобы быть полностью эффективными и в будущем, нам необходима военная трансформация НАТО», — сказал офицер.
Бауэр отметил, что вопрос помощи Украине выходит за рамки военного планирования, и западному обществу необходимо «изменить свое мышление», чтобы противостоять России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о нежелании замораживать конфликт с Россией. Глава государства также упрекнул лидеров Запада в побуждении Украины к деэскалации.
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