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Минобороны Литвы не увидело угрозы нападения России на Запад

Минобороны Литвы не увидело перспектив нападения России на западные страны, пишет издание Delfi.

Минобороны Литвы не увидело угрозы нападения России на Запад
© РИА Новости

Ведомство таким образом отреагировало на статью Bild о «секретном плане Москвы» по нападению на НАТО, передает РИА «Новости».

По данным минобороны, трудно предположить, что Россия перераспределит приоритеты во время спецоперации на Украине. По данным министерства, представленная ведомством оценка угроз не претерпела существенных изменений.

В НАТО назвали материал Bild о плане нападения России сценарием учений

Ранее издание Bild заявило, что им стало известно о подготовке Германии к войне между НАТО и Россией.

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