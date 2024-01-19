Северная Корея провела испытание подводного ядерного оружия

Корейская Народная Демократическая Республика провела испытание подводного ядерного оружия. Это было сделано в знак протеста против учений Японии, Южной Кореи и Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство AFP.
«КНДР <…> провела испытание подводной системы ядерного оружия», — передает AFP в своем аккаунте в X (бывший Twitter).
Испытания прошли в знак протеста против боевых учений Штатов, Южной Кореи и Японии.
Ранее сообщалось, что Северная Корея в 2024 году впервые выпустила баллистическую ракету в сторону Японии. Отмечается, что боеприпас мог приземлиться за территорией исключительной экономической зоны страны. Также глава КНДР Ким Чен Ын предупредил о готовности использовать ядерное оружие, если вражеские страны осмелятся провоцировать страну, пишет Pravda.Ru.