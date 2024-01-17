Зарубежные СМИ рассказали о «необычной» атаке Ирана в Пакистане

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по суннитской террористической группировке в Пакистане, в Исламабаде назвали это «неспровоцированным нарушением воздушного пространства» и предупредили о возмездии. Зарубежные СМИ напомнили, что Пакистан обладает ядерным оружием.

Атаки Ирана усиливают опасения, что война в секторе Газа может перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке с серьезными гуманитарными, политическими и экономическими последствиями, отмечает CNN.

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В Пакистане заявили, что КСИР использовал шесть ударных беспилотников и несколько ракет, чтобы разрушить дома, где находились дети и жены членов группировки. Местные власти сообщили CNN, что в результате погибли две девочки восьми и 12 лет, еще как минимум четыре человека получили ранения.

В декабре Иран обвинил членов группировки в штурме полицейского участка в иранской провинции Систан и Белуджистан, в результате которого погибли 11 иранских полицейских. Боевая группировка действует по обе стороны границы и ранее брала на себя ответственность за нападения на иранские объекты. Заявленная цель группировки — независимость провинции Систан и Белуджистан.

Между Ираном и Пакистаном уже давно напряженные отношения, во многом из-за деятельности иранских белуджей и различных группировок в приграничной зоне, пишет The Guardian. Иран давно обвинял Пакистан в предоставлении убежища повстанцам и разжигании нестабильности на юго-восточной границе. Однако новая атака означает значительную эскалацию на территории Пакистана, страны, обладающей ядерным оружием.

Атаки в Пакистане произошли менее чем через день после иранских ракетных ударов в Сирии и Ираке. Речь идет о серии ответов «врагам Тегерана» после двойного теракта в городе Керман 3 января, где жертвами взрывов стали более 80 иранцев. Эти атаки Ирана, похоже, не имеют прямой связи с войной в Газе, но произошли в то время, когда этот конфликт распространяет нестабильность по всему региону, отмечает The Guardian.