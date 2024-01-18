Китай начал наращивать ядерный арсенал высокими темпами

Ядерный арсенал Китая в настоящее время состоит из 500 ядерных боеголовок, это означает, что страна быстро развивается в этой области. Такой вывод содержится в новом докладе Federation of American scientists (FAS).

«За последние пять лет Китай значительно расширил свою программу ядерной модернизации, поставив на вооружение больше типов ядерного оружия и в большем количестве, чем когда-либо прежде», — говорится в документе. По оценкам экспертов FAS, страна обладает примерно 500 ядерными боеголовками. Год назад организация оценивала ядерный потенциал КНР в 410 боезарядов.