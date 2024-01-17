WP: США сталкиваются с проблемой эскалации насилия на Ближнем Востоке

Волна насильственных инцидентов, в том числе новые удары США в Йемене и удары Ирана в Ираке и Сирии, мешают планам Вашингтона по прекращению региональной нестабильности, пишет The Washington Post. Соединенные Штаты столкнулись с активизацией военных действий Ирана и его союзников, что является преградой для администрации Байдена по сдерживанию насилия на Ближнем Востоке после начала войны Израиля с ХАМАС.

Ряд инцидентов между вооруженными силами США и поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками, в том числе новая серия ударов во вторник по хуситам в Йемене, а также иранские удары по Ираку и Сирии в понедельник, мешают попыткам Вашингтона ограничить региональную нестабильность и избежать прямой конфронтации с Тегераном, отмечается в публикации.

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Джеральд Файерстайн, бывший посол США в Йемене, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока, рассказал в интервью газете, что Иран намерен держаться подальше от прямого конфликта с вооруженными силами США и их союзниками. Однако он указал на тот факт, что ливанская группировка "Хезболла",крупнейший и наиболее могущественный союзник Ирана в регионе, в последние месяцы пока еще не задействовала всю мощь своего огромного ракетного арсенала против Израиля. Аналогичным образом, хотя поддерживаемые Ираном ополченцы в Ираке и Сирии регулярно атакуют военные объекты США в обеих странах, они часто оказываются далеко от своих предполагаемых целей и наносят ограниченный ущерб. Ответные удары Соединенных Штатов также были ограничены по масштабам. Пока неясно, как долго сможет сохраняться этот статус-кво.