WP: США сталкиваются с проблемой эскалации насилия на Ближнем Востоке
Волна насильственных инцидентов, в том числе новые удары США в Йемене и удары Ирана в Ираке и Сирии, мешают планам Вашингтона по прекращению региональной нестабильности, пишет The Washington Post. Соединенные Штаты столкнулись с активизацией военных действий Ирана и его союзников, что является преградой для администрации Байдена по сдерживанию насилия на Ближнем Востоке после начала войны Израиля с ХАМАС.
Ряд инцидентов между вооруженными силами США и поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками, в том числе новая серия ударов во вторник по хуситам в Йемене, а также иранские удары по Ираку и Сирии в понедельник, мешают попыткам Вашингтона ограничить региональную нестабильность и избежать прямой конфронтации с Тегераном, отмечается в публикации.
Джеральд Файерстайн, бывший посол США в Йемене, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока, рассказал в интервью газете, что Иран намерен держаться подальше от прямого конфликта с вооруженными силами США и их союзниками. Однако он указал на тот факт, что ливанская группировка "Хезболла",крупнейший и наиболее могущественный союзник Ирана в регионе, в последние месяцы пока еще не задействовала всю мощь своего огромного ракетного арсенала против Израиля. Аналогичным образом, хотя поддерживаемые Ираном ополченцы в Ираке и Сирии регулярно атакуют военные объекты США в обеих странах, они часто оказываются далеко от своих предполагаемых целей и наносят ограниченный ущерб. Ответные удары Соединенных Штатов также были ограничены по масштабам. Пока неясно, как долго сможет сохраняться этот статус-кво.
В рамках своего ответа на действия хуситов администрация Байдена планирует вернуть йеменскую группировку в список глобальных террористических организаций, сообщили источники, знакомые с этим решением. Как отметили эксперты, эта мера, продвигаемая Байденом, может вывести насилие в ближневосточном регионе на новый уровень, который будет крайне трудно сдержать американской администрации. Риск регионального конфликта во вторник еще больше усугубился после серии израильских авиаударов по Ливану, что ознаменовало эскалацию продолжающейся конфронтации между Израилем и поддерживаемой Ираном Хезболлой. Также во вторник Иран нанес авиаудары по объектам боевиков в Пакистане. Правительство Пакистана осудило эти действия, заявив, что были убиты мирные жители.