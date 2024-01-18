НАТО отработает «начало третьей мировой войны» во время крупнейших учений

НАТО проведет крупнейшие учения в истории Steadfast Defender, имитируя начала третьей мировой войны. Детали предстоящих маневров сообщает испанское издание ABC.

В учениях примут участие более 40 тысяч военных стран Североатлантического альянса, а также солдаты из Швеции. Маневры пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтики. Военнослужащие отработают действия в случае предполагаемого нападения на члена НАТО вымышленного врага под названием Оккасус.

В альянсе заявили, что учения должны стать «ясной демонстрацией трансатлантического единства и силы, а также решимости продолжать делать все необходимое для взаимной защиты ценностей».