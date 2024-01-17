МО: российские минометы уничтожили опорники ВСУ на Южно-Донецком направлении

Опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении были уничтожены Вооруженными силами России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, пишет ТАСС.

Подразделения артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" использовали 100 мм минометы для уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек, оборудованных ВСУ на опорных пунктах. Минометчики действуют вдоль всей линии фронта, наносят удары по оборонительным сооружениям противника и поддерживают наступательные операции штурмовых подразделений. Они используют тактику кочующего миномета, при которой расчеты постоянно перемещаются и используют заранее заготовленные позиции для нанесения огневого налета.

Расчеты разворачивают миномет, производят несколько выстрелов, а затем быстро покидают точку и перемещаются на новую огневую позицию на автомобиле. Огонь минометных расчетов по выявленным целям противника корректируется в режиме реального времени при помощи беспилотных летательных аппаратов. Министерство обороны РФ не уточнило, сколько опорных пунктов ВСУ было уничтожено в результате этой операции.