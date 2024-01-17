Губернатор Белгородской области раскрыл количество снарядов, выпущенных ВСУ по региону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 38 раз. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Он подчеркнул, что были пресечены две попытки украинских военнослужащих совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) и беспилотников.

"Около 02:40 средствами противовоздушной обороны уничтожены семь снарядов РСЗО "Ольха" и четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Утром системой ПВО сбито еще два беспилотника противника и четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир", - отметил Гладков.

Вячеслав Гладков заявил, что в результате двух атак Украины в отношении Белгорода, которые она предприняла с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов, повреждение получил один хозяйственный объект.