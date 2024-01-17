Власти Белгорода сообщили о ракетной тревоге в городе

В городах Белгород и Валуйки Белгородской области объявили ракетную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Запущено оповещение ракетной опасности», — написал он.

Губернатор настоятельно призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете, кладовке и категорически не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице, рекомендуется попасть в убежище или в любое другое безопасное место