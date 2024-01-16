Хуситы подтвердили нападение на сухогруз в Красном море

Правящие на севере Йемена мятежники-хуситы подтвердили информацию о нападении на греческий сухогруз в южной акватории Красного моря. Об этом во вторник, 16 января, сообщил бригадный генерал Яхья Сари.

— Провели целенаправленную операцию с использованием нескольких противокорабельных ракет против корабля Zografia, который направлялся в порт оккупированной Палестины, поразив цель, — заявил он.

По словам бригадного генерала хуситов, обстрел судна был предпринят после того, как экипаж корабля не отреагировал на предупреждающие сигналы, в том числе предупредительные выстрелы, передает РИА Новости.

До этого йеменские хуситы в Аденском заливе атаковали танкер под флагом Панамы, который, предположительно, перевозил российскую нефть. Позже стало известно, что атака была организована по ошибке.

В ночь на пятницу, 12 января, Соединенные Штаты Америки и Британия начали военную операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). Что известно об операции США и Великобритании — в материале «Вечерней Москвы».