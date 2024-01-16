США эвакуируют военную базу в Сирии

Американские военные проводят эвакуацию персонала базы Хемо, расположенной на севере провинции Хасеке (Сирия). Об этом пишет иранское агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

По данным агентства, эта мера обусловлена постоянными атаками на базу со стороны иракских групп сопротивления.

Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли массированный удар по объектам в Иракском Курдистане и Сирии.