США эвакуируют военную базу в Сирии
Американские военные проводят эвакуацию персонала базы Хемо, расположенной на севере провинции Хасеке (Сирия). Об этом пишет иранское агентство Tasnim в своем Telegram-канале.
По данным агентства, эта мера обусловлена постоянными атаками на базу со стороны иракских групп сопротивления.
Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли массированный удар по объектам в Иракском Курдистане и Сирии.
В Корпусе стражей исламской революции уточнили, что в ходе операции были выпущены 24 баллистические ракеты различных типов. В КСИР отметили, что цели были поражены.
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