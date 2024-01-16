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США эвакуируют военную базу в Сирии

Американские военные проводят эвакуацию персонала базы Хемо, расположенной на севере провинции Хасеке (Сирия). Об этом пишет иранское агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

США эвакуируют военную базу в Сирии
© globallookpress.com

По данным агентства, эта мера обусловлена постоянными атаками на базу со стороны иракских групп сопротивления.

Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли массированный удар по объектам в Иракском Курдистане и Сирии.

Рядом с консульством США в иракском Эрбиле прогремели взрывы

В Корпусе стражей исламской революции уточнили, что в ходе операции были выпущены 24 баллистические ракеты различных типов. В КСИР отметили, что цели были поражены.

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