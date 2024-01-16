США могли бы пойти на применение ядерного оружия на Украине, чтобы избежать поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ), предположил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в интервью YouTube -каналу Dialogue works.

По его словам, люди в Вашингтоне «сумасшедшие по определению». Он напомнил, что они лично заинтересованы, чтобы не проиграть на Украине и в выборах, не потерять свободу, не попасть в тюрьму.