В Литве прокомментировали возможность депортации военнообязанных Украины

Решение о депортации военнообязанных граждан Украины, которые находятся на территории Литвы, в Вильнюсе примут только после официального обращения Киева. Так судьбу украинцев призывного возраста прокомментировал заместитель министра внутренних дел республики Виталиюс Дмитриевас в эфире национального радио LRT.

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«Литва анализирует ситуацию с находящимися в стране военнообязанными гражданами Украины, (...) однако конкретные решения по этому вопросу могут быть приняты после официального обращения Украины», — заявил вице-министр

Дмитриевас отметил, что если решение по запросу Киева будет положительным — сама процедура депортации должна соответствовать принципу верховенства права Европейского Союз. Кроме того, нельзя высылать тех, кто имеет законные основания для освобождения от военной службы.