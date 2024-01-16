В ЕК назвали возможным производить 1 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно

Производственные мощности оборонных компаний Европейского союза в скором времени позволят производить 1 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно. Об этом заявил заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович во время пленарной сессии Европейского парламента, передает ТАСС.

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Он отметил, что в марте прошлого года страны Евросоюза согласовали подход по обеспечению украинской армии боеприпасами. По словам Шефчовича, с тех пор ЕС смог добиться прогресса по выполнению стратегии доставки Киеву 1 млн снарядов.

«Еврокомиссия работает над увеличением производственных возможностей Евросоюза, вскоре промышленность Европы сможет производить 1 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно, а также других типов вооружений класса «земля — земля», — сказал он.

Замглавы Еврокомиссии уточнил, что в рамках поддержки производства снарядов и ракет страны Евросоюза сумели договориться о выделении €500 млн на поддержку инвестиционных проектов в этой сфере. Планируется, что общий объем инвестиций составит €1,4 млрд. Он подчеркнул, что роль и долг ЕС состоит не только в продолжении поддержки Украины, но и в ее наращивании.

«Европейский союз и его члены в данный момент ведут работу по наращиванию возможностей для обеспечения Украины необходимой поддержкой, как и выполнения обязательств в сфере безопасности», — указал Шефчович, добавив, что Украина для Евросоюза является «главным приоритетом».