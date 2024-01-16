В Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО

Россия в ходе специальной военной операции занимается демилитаризацией не только Украины, но и всех стран – членов НАТО. Такое мнение высказал советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в интервью журналу «Международная жизнь».

«Не лишне сказать, что, вообще-то говоря, мы занимаемся не только демилитаризацией Украины, мы демилитаризацией НАТО занимаемся», — сказал военный.

По его словам, сейчас есть понимание того, что, несмотря на заявления США и их союзников по НАТО, что они обеспечат Украине производство от миллиона до трех миллионов снарядов в году, они на эту цифру не вышли, разрушено производство, цепочки, поставки оружия.

Ильницкий добавил, что промышленность стран НАТО не может произвести «жизненно важные» вещи, в отличие от России. Российское военное ведомство, указал советник, уже на этапе принятия решения о производстве вооружений имеет понимание того, где они будут произведены и какими преимуществами будут обладать, когда поступят на фронт.