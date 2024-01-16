Ким Чен Ын пригрозил Сеулу войной за вторжение на «0,001 миллиметра»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не стремится к войне с Сеулом, но не будет ее избегать, сообщает Yonhap.

Выступая на сессии Верховного народного собрания, Ким Чен Ын заявил, что в Конституцию внесут поправки, определяющие Южную Корею как «неизменного главного врага». Также в КНДР решили упразднить организации, которые способствуют диалогу с Южной Кореей.

Кроме того, Пхеньян может прописать в своей Конституции «вопрос полной оккупации, подчинения и возвращения» Южной Кореи и аннексировать ее как часть территории КНДР в случае начала войны.

Глава КНДР подчеркнул, что его страна не должна называть южнокорейцев «соотечественниками», а все каналы сообщения двух государства вдоль границы должны быть остановлены, в том числе необходимо «физически полностью перекрыть железнодорожные пути».

Ким назвал Северную пограничную линию (NLL), проведенную при участии ООН морскую границу двух Корей, незаконной.

«Если Южная Корея вторгнется даже на 0,001 миллиметра по суше, воздуху или воде, это будет считаться военной провокацией», — подчеркнул он.