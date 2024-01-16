Спецоперация на Украине 16 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 16 января 2024 года.

Десантники уничтожили в дельте Днепра два миномета ВСУ

Огневые позиции двух минометов Вооруженных сил Украины уничтожила артиллерия российских ВДВ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, расположение минометов выяснила воздушная разведка российских десантников. После получения координат цели расчет орудия занял огневую позицию, провел все необходимые вычисления исходных данных для стрельбы и произвел первый выстрел. Цели были ликвидированы.

Бойцы батальона Карбышева заявили о нежелании ВСУ воевать

Бойцы Вооруженных сил Украины больше не хотят воевать и оставляют различные намеки на это. Об этом сообщает РЕН.ТВ, ссылаясь на рассказы бойцов батальона Карбышева на артемовском направлении.

Боец с позывным Ведун рассказал, что на одной из вражеских противотанковых мин ВСУ солдаты оставили надпись: «Мы не хотим воевать».

Также российские солдаты рассказали о многочисленных трофеях, которые собирают на поле боя. Среди них «Оса», «Шмель», РПГ-30, трофейные гранатометы РПГ-7, РПК и многое другое.

МО РФ рассказало о подвиге остановившего наступление ВСУ старшего лейтенанта Королева

Командир гаубичного самоходно-артиллерийского взвода старший лейтенант Денис Королев совершил подвиг в ходе проведения специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Ему была поручена боевая задача — нанести огневое поражение наступающему противнику с неподготовленной огневой позиции. Преодолев расстояние в более 15 км, он подготовил взвод к ведению огня. Противник вычислил его позицию и открыл огонь.

«Оценив обстановку, Денис Королев принял решение не менять позиции и нанес артиллерийский удар», — сообщает военное ведомство.