Спецоперация на Украине 16 января: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 16 января 2024 года.
Десантники уничтожили в дельте Днепра два миномета ВСУ
Огневые позиции двух минометов Вооруженных сил Украины уничтожила артиллерия российских ВДВ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Как говорится в сообщении, расположение минометов выяснила воздушная разведка российских десантников. После получения координат цели расчет орудия занял огневую позицию, провел все необходимые вычисления исходных данных для стрельбы и произвел первый выстрел. Цели были ликвидированы.
Бойцы батальона Карбышева заявили о нежелании ВСУ воевать
Бойцы Вооруженных сил Украины больше не хотят воевать и оставляют различные намеки на это. Об этом сообщает РЕН.ТВ, ссылаясь на рассказы бойцов батальона Карбышева на артемовском направлении.
Боец с позывным Ведун рассказал, что на одной из вражеских противотанковых мин ВСУ солдаты оставили надпись: «Мы не хотим воевать».
Также российские солдаты рассказали о многочисленных трофеях, которые собирают на поле боя. Среди них «Оса», «Шмель», РПГ-30, трофейные гранатометы РПГ-7, РПК и многое другое.
МО РФ рассказало о подвиге остановившего наступление ВСУ старшего лейтенанта Королева
Командир гаубичного самоходно-артиллерийского взвода старший лейтенант Денис Королев совершил подвиг в ходе проведения специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Ему была поручена боевая задача — нанести огневое поражение наступающему противнику с неподготовленной огневой позиции. Преодолев расстояние в более 15 км, он подготовил взвод к ведению огня. Противник вычислил его позицию и открыл огонь.
«Оценив обстановку, Денис Королев принял решение не менять позиции и нанес артиллерийский удар», — сообщает военное ведомство.
Как говорится в публикации, благодаря его действиям артиллеристы к назначенному времени заняли огневую позицию и выполнили поставленную огневую задачу.