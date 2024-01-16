ВЭФ призвал создать военный флот для защиты судов в Черном море

В Черном море нейтральным государствам необходимо создать военно-морскую оперативную группу для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения. Об этом говорится в новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Ранее зерно вывозилось из украинских портов по зерновой сделке. Россия вышла из нее 17 июля. По словам президента РФ Владимира Путина, возвращение в сделку возможно только после того, как будут выполнены российские договоренности со стороны Запада. В МИД РФ подчеркнули, что несмотря на уход из сделки, Москва будет помогать голодающим странам. В октябре 2023 года сообщалось, что все три черноморских порта Украины возобновили прием судов для экспорта зерна, передает RT.