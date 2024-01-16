Иран нанес удар по территории Пакистана

Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по территории Пакистана, сообщают СМИ. Отмечается, что удар нанесен по месту расположения одной из террористических группировок. Информации о числе погибших и пострадавших нет.

КСИР 16 января сообщил об ударе баллистическими ракетами по базе террористов в Сирии. В Тегеране заявили, что группировка причастна к теракту в городе Керман у могилы генерала Касема Сулеймани.