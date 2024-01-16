Иран ударил по штабу террористов в Сирии

Иранские военные нанесли ракетный удар по террористам в Сирии. Так Командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ответило на взрывы в Кермане.

«Стражи исламской революции выявили местонахождение и уничтожили командиров и боевиков, находящихся на севере Сирии, которые несут ответственность за совершенные в Кермане злодеяния», - сказано в заявлении КСИР, которое приводит телеканал Al Mayadeen.

Напомним, взрывы прогремели 3 января рядом с кладбищем в Кермане, где похоронен иранский генерал Касем Сулеймани. Теракт совершили во время поминальной церемонии, посвященной четвертой годовщине убийства Сулеймани. В итоге жертвами теракта стали 89 человек.