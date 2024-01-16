На Украине призвали лишать гражданских прав уклонистов

Если гражданин не исполнил гражданский долг защиты страны, ты должен быть лишен гражданских прав. Об этом заявил экс-замглавы Верховной Рады и глава секретариата ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

Как отметил Кошулинский, граждане, которые не пошли защищать страну, должны быть лишены права голосовать, быть избранным или назначенным на какие-либо должности.