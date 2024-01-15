Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на американское судно

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на американское судно в Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель йеменского движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию против американского судна в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет", - сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

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Представитель движения утверждает, что "попадание было прямым".

Сариа также заявил, что хуситы считают законными целями военные корабли США и Великобритании, которые использовались для нанесения ударов по территории Йемена. Кроме того, представитель движения отметил, что "Вооруженные силы Йемена продолжат проводить операции по предотвращению израильского судоходства в водах Красного и Аравийского морей".

В понедельник Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщило, что хуситы поразили противокорабельной ракетой американский сухогруз Gibraltar Eagle, шедший под флагом Маршалловых Островов. По данным СЕНТКОМ, судно не получило значительных повреждений, его экипаж не пострадал. Военнослужащие США также зафиксировали неудачный запуск противокорабельной ракеты в сторону судоходных маршрутов на юге Красного моря, которая упала на территории Йемена.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам СЕНТКОМ, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.