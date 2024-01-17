Гладков: над Белгородом и Белгородском районом сбиты два БПЛА

Над Белгородом и Белгородским районом Белгородской области сбиты два БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Отмечается, что в Белгородском районе повреждено остекление в жилом доме, кровля, также произошло возгорание хозяйственной постройки.

Кроме того, в одном из посёлков произошло отключение электричества.