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Гладков: над Белгородом и Белгородском районом сбиты два БПЛА

Над Белгородом и Белгородским районом Белгородской области сбиты два БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков: над Белгородом и Белгородском районом сбиты два БПЛА
© РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Отмечается, что в Белгородском районе повреждено остекление в жилом доме, кровля, также произошло возгорание хозяйственной постройки.

Кроме того, в одном из посёлков произошло отключение электричества.

Ранее в Белгороде объявили ракетную опасность.

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