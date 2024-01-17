Гладков: над Белгородом и Белгородском районом сбиты два БПЛА
Над Белгородом и Белгородским районом Белгородской области сбиты два БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Отмечается, что в Белгородском районе повреждено остекление в жилом доме, кровля, также произошло возгорание хозяйственной постройки.
Кроме того, в одном из посёлков произошло отключение электричества.
Ранее в Белгороде объявили ракетную опасность.