Боевики движения «Ансар Аллах» (хуситы) совершили ракетную атаку на торговое судно в Красном море, в 95 милях к юго-востоку от Адена (Йемен). Об этом пишет Express со ссылкой на Агентство морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).

В UKMTO пояснили, что ракета попала в левый борт корабля. В агентстве добавили, что власти начали расследование инцидента.

«Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO», — отметили в агентстве.

Источник в Йемене пояснил, что капитану корабля поступили предупреждения. Он предпочел проигнорировать их. Сразу после этого была произведена ракетная атака.

Компания по морской безопасности Ambrey, в свою очередь, сообщила, что принадлежащий США сухогруз шел под флагом Маршалловых островов и был поражен ракетой недалеко от Адена.