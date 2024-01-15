МО РФ обвинило Пентагон в проведении экспериментов с вирусом оспы обезьян

МО РФ: США исследуют возможность применения оспы обезьян в качестве биооружия
Биологи Пентагона исследуют возможность применения вируса оспы обезьян в качестве биооружия. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает ТАСС.
Он отметил, что особую обеспокоенность у Минобороны РФ вызывает рост числа исследований вирусов натуральной оспы и других патогенных для человека ортопоксвирусов, которые проводят американские военные специалисты.
«Речь идет об оценке вируса оспы обезьян в качестве потенциального поражающего биологического агента и поиске агентных имитаторов вирусов натуральной оспы», — добавил Кириллов.
По его словам, изучение данного вируса разрешено только в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США и государственном научном центре «Вектор» в РФ.
Напомним, что оспа обезьян является редким вирусным заболеванием. В основном оно встречается в отдаленных районах в центре и на западе Африки, которые расположены рядом с тропическими лесами. Несмотря на то, что оспой обезьян может заразиться любой человек, с момента ее распространения в Европе и США ей в подавляющем большинстве болели мужчины, имеющие половые контакты с другими представителями своего пола. Смертность от него составляет от одного до десяти процентов.